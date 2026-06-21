Замість відібраного ордена: у Польщі хочуть вручити Зеленському нову особливу нагороду

Група відомих польських громадських діячів зареєструвала петицію з пропозицією нагородити президента України Володимира Зеленського Громадянським Орденом Майбутнього. Ініціатива з'явилася на тлі рішення польської влади щодо позбавлення його Ордену Білого Орла.

Про це повідомило польсько-українське видання Sestry.

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Що пропонують зробити польські активісти?

Ініціатива виникла після рішення президента Польщі Кароля Навроцького щодо позбавлення Зеленського Ордену Білого Орла. Автори петиції наголошують, що у 2023 році Польща вже відзначала Зеленського та український народ цією нагородою як визнання їхньої боротьби проти російської агресії.

У тексті звернення зазначається, що нинішні політичні суперечки в Польщі навколо історичних подій, зокрема Волинської трагедії, використовуються у внутрішній політичній боротьбі. Автори вважають, що це відвертає увагу від сучасної війни Росії проти України, де щодня гинуть люди.

Вони також розкритикували заяви польського президента про нібито вплив українського лідера на загострення ситуації, назвавши такі твердження безпідставними. На їхню думку, реальну загрозу становлять російська пропаганда та гібридні дії, а не Україна чи її президент. У петиції підкреслюється, що польське суспільство продовжує підтримувати Україну – зокрема, через гуманітарні ініціативи, прийом біженців та допомогу під час війни. Автори нагадують про масштабні кампанії солідарності, зокрема збір коштів і постачання обладнання для українських міст.

Серед підписантів петиції – відомі польські журналісти, активісти, науковці та діячі культури, зокрема:

видавець і співзасновник Sestry.eu Єжи Вуйцік,

медіаекспертка Йоанна Мосєй-Сітек,

правозахисник Бартош Крамек,

PR-експерт Збіґнєв Янковський,

українська активістка в Польщі Наталія Панченко,

дизайнер Шимон Шиманкевич,

журналістка Олександра Кліх,

підприємець Пшемислав Крих,

бізнесвумен Беата Джазга,

професор права Фредерик Цолль,

підприємець Томаш Місяк,

журналіст Міхал Пшедлацький,

журналіст Войцех Тохман,

політикиня Ружа Тун,

режисерка Аґнєшка Голланд.

Автори петиції заявляють, що їхня ініціатива має на меті підкреслити солідарність між поляками та українцями, яка сформувалася після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Вони наголошують, що співпраця та взаємна підтримка мають залишатися основою відносин між двома країнами, незалежно від політичних суперечок.

Нагадаємо, 8 червня в Польщі капітула ордена передала президенту Каролю Навроцькому рішення щодо відзнаки Володимира Зеленського. Після обговорень у ЗМІ та на тлі історичних суперечок 19 червня він ухвалив рішення позбавити президента України Ордену Білого Орла, заявивши, що це не змінює підтримки України у війні.

20 червня Зеленський повідомив, що повернув орден і підкреслив його символічне значення та важливість українсько-польської співпраці. Він також заявив про готовність до діалогу щодо складних історичних питань і наголосив на потребі збереження партнерства та солідарності між країнами.