Об этом сообщило польско-украинское издание Sestry.
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Что предлагают сделать польские активисты?
Инициатива возникла после решения президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Зеленского Ордена Белого Орла. Авторы петиции отмечают, что в 2023 году Польша уже награждала Зеленского и украинский народ этой наградой в знак признания их борьбы против российской агрессии.
В тексте обращения отмечается, что нынешние политические споры в Польше вокруг исторических событий, в частности Волынской трагедии, используются во внутренней политической борьбе. Авторы считают, что это отвлекает внимание от современной войны России против Украины, где ежедневно гибнут люди.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Они также раскритиковали заявления польского президента о якобы влиянии украинского лидера на обострение ситуации, назвав такие утверждения безосновательными. По их мнению, реальную угрозу представляют российская пропаганда и гибридные действия, а не Украина или ее президент. В петиции подчеркивается, что польское общество продолжает поддерживать Украину — в частности, через гуманитарные инициативы, прием беженцев и помощь во время войны. Авторы напоминают о масштабных кампаниях солидарности, в том числе о сборе средств и поставках оборудования для украинских городов.
Среди подписантов петиции — известные польские журналисты, активисты, учёные и деятели культуры, в частности:
- издатель и соучредитель Sestry.eu Ежи Вуйчик,
- медиаэксперт Йоанна Мосей-Ситек,
- правозащитник Бартош Крамек,
- PR-эксперт Збигнев Янковский,
- украинская активистка в Польше Наталья Панченко,
- дизайнер Шимон Шиманкевич,
- журналистка Александра Клих,
- предприниматель Пшемыслав Крих,
- бизнесвумен Беата Джазга,
- профессор права Фредерик Цолль,
- предприниматель Томаш Мисяк,
- журналист Михал Пшедлацкий,
- журналист Войцех Тохман,
- политик Ружа Тун,
- режиссер Агнешка Холланд.
Авторы петиции заявляют, что их инициатива направлена на то, чтобы подчеркнуть солидарность между поляками и украинцами, сформировавшуюся после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Они подчеркивают, что сотрудничество и взаимная поддержка должны оставаться основой отношений между двумя странами, независимо от политических споров.
Напомним, 8 июня в Польше капитул ордена передал президенту Каролю Навроцкому решение о награждении Владимира Зеленского. После обсуждений в СМИ и на фоне исторических споров 19 июня он принял решение лишить президента Украины Ордена Белого Орла, заявив, что это не меняет поддержки Украины в войне.
20 июня Зеленский сообщил, что вернул орден, и подчеркнул его символическое значение и важность украинско-польского сотрудничества. Он также заявил о готовности к диалогу по сложным историческим вопросам и подчеркнул необходимость сохранения партнерства и солидарности между странами.