Трамп відновлює частину скасованої допомоги: США повертаються до міжнародних програм підтримки

Адміністрація Трампа вирішила відновити шість скасованих програм іноземної допомоги для екстреної продовольчої підтримки. Це сталося після тиску зсередини уряду через порушення гуманітарних операцій.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. За даними агентства, мова йде про різкі зміни у політиці зовнішньої допомоги США, які спричинили перебої у міжнародних гуманітарних операціях.

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Скасовані програми допомоги повертаються

Лише кілька днів тому адміністрація Трампа припинила програми на суму понад 1,3 мільярда доларів, що охоплювали понад десять країн, включно з Афганістаном, Єменом, Сомалі та Сирією.

Виконувач обов'язків заступника адміністратора USAID Джеремі Левін, який раніше був пов'язаний з Департаментом ефективності управління Ілона Маска, надіслав співробітникам внутрішній лист із проханням скасувати заплановані скорочення.

У документі, з яким ознайомився Reuters, він закликав відновити гранти Всесвітній продовольчій програмі ООН (WFP) у Лівані, Сирії, Сомалі, Йорданії, Іраку та Еквадорі.

Крім того, за словами джерел, адміністрація Трампа також поновила чотири гранти для Міжнародної організації з міграції у Тихоокеанському регіоні. У листі Левін вибачився за постійні зміни рішень і зазначив, що "є багато зацікавлених сторін", інтереси яких необхідно враховувати.

За інформацією джерел Reuters, рішення про часткове відновлення допомоги ухвалили під тиском як із боку Конгресу США, так і зсередини самої адміністрації.