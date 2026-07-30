Немає підстав вважати, що ціллю була Польща, – Туск з місця падіння російської ракети

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск відвідав місце падіння російської ракети 30 липня. Наразі немає підстав вважати, що озброєння спрямовували саме на Польщу.

Главу польського уряду цитує RMF FM.

Що кажуть в Польщі про російську ракету?

Прем'єр-міністр Польщі відвідав місце прильоту в Тарнаві-Колонії Люблінського воєводства. Уночі там вибухнула повітряна ціль, яка порушила повітряний простір країни.

Під час пресконференції Дональд Туск заявив, що наразі нічого не свідчить про те, що ціллю ракети була територія Польщі.

Росія зробить усе можливе, щоб зняти з себе відповідальність,

– додав польський прем'єр.