У російському Балтійську 22 листопада пролунали вибухи та двічі лунала тривога біля бази флоту. Іван Тимочко заявив, що цими провокаціями Москва прагне привчити балтійські країни до стрілянини перед можливою операцією.

Про це голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ розповів в ефірі 24 Каналу. За його словами, подібні інциденти на головній базі Балтійського флоту можуть бути спланованою розвідкою боєм, за допомогою якої ворог випробовує пильність європейських сусідів.

Атака дронів і реакція Литви

Місцева російська влада спочатку намагалася запевнити населення, що тривога була навчальною, а її причиною нібито став помилковий сигнал з боку Литви. Втім, менш ніж за годину сирени завили знову, а мешканці Балтійська повідомили про атаку безпілотників, вибухи неподалік порту та роботу протиповітряної оборони. У Литві офіційно відкинули звинувачення та заперечили будь-яку причетність до подій у Калінінградській області.

Іван Тимочко про причини інциденту та закриті наміри ворога: відео

Небезпечна пастка для сусідів

Військовий переконаний, що агресор намагається промацати реакцію країн регіону перед можливими подальшими кроками.

Більш за все я схильний до думки, що росіяни хочуть привчити балтійські країни до стрілянини в цьому морі. Коли ти хочеш провести якусь військову операцію, особливо коли це стосується морських кордонів або портової інфраструктури, стоїть завдання подавити їхній потенціал – не тільки портів, а й суден, які перебувають у морі: як торгових, так і військових водночас,

– зазначив експерт.

Він закликав держави регіону бути максимально обережними, аби не потрапити у завчасно підготовлену пастку агресора.

Країнам Балтії, а також Фінляндії, Данії та Швеції потрібно бути дуже обережними. Щоб не вийшла байка про вовка: коли Росія один раз стрілянину вчинить, другий раз стрілянину, потім скаже, що це помилка, а на третій раз розпочне локальну військову операцію. До провокацій росіяни готуються однозначно,

– наголосив військовий.

Загроза тіньовому флоту Москви

Також він звернув увагу на економічне значення регіону для Москви. Балтійське море є критично важливим хабом для тіньового експорту російської нафти за участі фірм-прокладок і посередників. Якщо Кремль свідомо наражає цей бізнес на ризик, його плани можуть бути значно небезпечнішими.

Якщо росіяни готові цим ризикувати, то швидше за все вони дійсно планують щось більше. Такою короткою стріляниною вони прагнули проаналізувати ситуацію в Балтійському морі: хто як себе поведе, з якою швидкістю і хто почне перебудовувати власну інфраструктуру. У будь-якому разі ця історія гратиме вдовгу,

– підсумував Іван Тимочко.

До слова, 21 листопада у Калінінграді вже лунали сирени тривоги після того, як дрони атакували вантажне судно "Спарта 2" у Фінській затоці. Пошкоджений борт тоді занесло у територіальні води Фінляндії, а невдовзі російський гелікоптер порушив повітряний простір країни.