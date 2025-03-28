Хорватія за будь-яких умов не відправить своїх військових в Україну, – президент

Президент Хорватії Зоран Міланович висловився щодо відправлення військових в Україну. На його думку, жодний хорватський солдат не має опинитися в Україні.

Зоран Міланович зробив цю заяву на тлі перебування прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича в Парижі. Там обговорювали перспективи формування європейського військового контингенту в Україні як гарантії безпеки. Про це пише 24 Канал із посиланням на Le Figaro.

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Хорватія не відправить війська в Україну

Президент Хорватії висловив категоричну відмову від відправлення військових в Україну. Він наголосив, що її солдати за будь-яких умов не братимуть участі у формуванні військового контингенту в Україні.

Жоден хорватський солдат не поїде в Україну за жодних домовленостей,

– заявив президент.

У виданні зазначили, що Зорана Мілановича переобрали в січні цього року. З того часу він часто отримує критику за свої політичні погляди.

Що інші країни Європи думають про відправлення своїх солдатів в Україну

Європейські союзники хочуть надати Україні потужні гарантії безпеки на тлі постійних розмов про мирні переговори з Росією. Наразі йде обговорення можливого миротворчого контингенту в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон є першопроходцем цієї ідеї. Він активно висловлюється про можливість перебування іноземних військ в Україні. Велика Британія та Швеція також готові здійснити такий крок.

Не планують брати участь в проєкті Норвегія, Болгарія, Італія та інші країни Європи.