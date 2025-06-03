Високопосадовець, який ліквідував російський дезінформаційний підрозділ уряду США, одружений з росіянкою, яка має зв'язки з Кремлем. Йдеться про заступника держсекретаря США з питань публічної дипломатії Даррена Бітті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Що відомо про Даррена Бітті та зв'язки його дружини з Росією

Видання зауважує, що Даррен Бітті викликав занепокоєння в Держдепартаменті з моменту свого призначення в лютому через свої палкі проросійські погляди. Не в останню чергу через ліквідацію агенства, що займалося протидією російській пропаганді.

У 2021 році посадовець одружився з Юлією Кириловой. Дівчина здобула освіту у Москві, після чого поїхала навчатися до Канади та Вашингтона. Виявилося, що дружина Бітті є племінницею Сергія Чернікова, російського алкогольного магната.

Юлія Кирилова, яка є дружиною посадовця / фото The Telehraph

У свій час Черніков отримав особисту подяку від Путіна за допомогу у виборчій компанії, яка вперше привела диктатора до влади. Тоді ж він пішов у політику, обійнявши посаду в міністерстві природних ресурсів, а потім став заступником губернатора Ненецького краю в Сибіру.

До приходу в американський уряд Бітті писав у соцмережах, що Путін повинен "проникнути" в західні інститути, а також критикував, як він висловився, "глобалістську американську імперію", і хвалив Росію з Китаєм.

Даррен Бітті, який працює у Держдепартаменті США / фото The Telehraph

Окрім цього він неодноразово закликав США передати Тайвань Пекіну і називав Британію "бідною і жалюгідною королівською державою, якій було б набагато краще під китайським пануванням". Він активно поширював теорії про те, що США проводять "операції кольорової революції" в Україні, Гонконзі, Сіньцзяні та М'янмі. Путіна він називав "хоробрим і сильним" і говорив, що НАТО "становить набагато більшу загрозу для американської свободи, ніж Путін".

У своїй публікації, опублікованій більш ніж через два роки після початку війни в Україні, він розкритикував політику Великої Британії щодо "ворожнечі до Росії".