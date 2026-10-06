Росія вербує іноземців: у Коордштабі розповіли, хто потрапляє в український полон крім росіян

10% військовополонених, яких Україна утримує, є громадянами інших країн. Раніше їхня частка становила 7%. Росія продовжує вербувати іноземців до своєї армії, зокрема з країн, де люди шукають можливості заробити.

Про це йдеться у міжнародному звіті Координаційного штабу за вересень 2026 року.

Звідки іноземці в російській армії?

За даними звіту, з 2022 року зафіксовано майже 29 тисяч іноземних рекрутів із понад 55 країн. Частка іноземців серед військовополонених, яких утримує Україна, зросла до 10%.

Проєкт "Хочу жити» публікує верифіковані профілі військовополонених-іноземців, щоб привернути увагу урядів їхніх країн та спонукати їх до дипломатичних дій.

Серед іноземців, яких Росія залучила до війни, є громадяни Монголії, Китаю, Непалу, Словаччини, Куби, Таджикистану та інших держав.

Росія залучила до війни з Україною громадян різних країн / Скриншот зі звіту Координаційного штабу за вересень 2026

Як Росія вербує іноземців?

У звіті зазначається, що російські вербувальні мережі працюють у різних країнах. Зокрема, йдеться про Колумбію, Кенію, Ефіопію, Ірак та Нігерію.

Водночас військовополонені розповідають про жорстоке поводження з іноземними новобранцями з боку російських командирів. Зокрема, полонені з Панами та Колумбії повідомляли, що їх змушували копати підземні тунелі під озброєною охороною, а за відставання карали.

У Коордштабі також документують випадки, коли російські посольства заперечують свою причетність до вербування іноземців, попри наявність доказів.

Що робив Коордштаб у вересні

Упродовж місяця Координаційний штаб продовжував міжнародну роботу щодо повернення українських військовополонених і незаконно утримуваних цивільних.

Секретар Коордштабу Дмитро Усов зустрівся з головою делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Хуаном Педро Шаерером та американським генералом Девідом Петреусом.

Під час зустрічей обговорювали дотримання міжнародного гуманітарного права, звільнення військовополонених і повернення українських цивільних, яких незаконно утримує Росія.

Про що говорили з партнерами?

Також у вересні провели круглий стіл щодо "тихої дипломатії". До нього долучилися представники дипломатичних місій і міжнародні партнери.

Учасники обговорили можливі інструменти для повернення українських військовополонених і цивільних.

Що змінилося на міжнародному напрямку?

У вересні міжнародний сайт Координаційного штабу став доступним іспанською та португальською мовами.

Це має допомогти родичам полонених та зниклих безвісти з відповідних країн отримувати необхідну інформацію та звертатися по допомогу без мовного бар'єра.

Також іспанською мовою запустили проєкт StopRussianRecruiters.org. Він має інформувати іноземців про вербування до російської армії та допомагати протидіяти вербувальним мережам.

Нагадаємо, у вересні завдяки роботі Координаційного штабу в Україну повернули тіла 252 загиблих військових.