Об этом говорится в международном отчете Координационного штаба за сентябрь 2026 года.

Откуда в российской армии взялись иностранцы?

Согласно данным отчета, с 2022 года зафиксировано почти 29 тысяч иностранных рекрутов из более чем 55 стран. Доля иностранцев среди военнопленных, удерживаемых Украиной, выросла до 10%.

Проект "Хочу жить" публикует проверенные профили военнопленных-иностранцев, чтобы привлечь внимание правительств их стран и побудить их к дипломатическим действиям.

Среди иностранцев, которых Россия привлекла к войне, есть граждане Монголии, Китая, Непала, Словакии, Кубы, Таджикистана и других государств.

Россия вовлекла в войну с Украиной граждан разных стран / Скриншот из отчета Координационного штаба за сентябрь 2026 года

Как Россия вербует иностранцев?

В отчете отмечается, что российские вербовочные сети действуют в разных странах. В частности, речь идет о Колумбии, Кении, Эфиопии, Ираке и Нигерии.

В то же время военнопленные рассказывают о жестоком обращении с иностранными новобранцами со стороны российских командиров. В частности, пленные из Панамы и Колумбии сообщали, что их заставляли рыть подземные туннели под вооруженной охраной, а за отставание наказывали.

В Координационном штабе также фиксируют случаи, когда российские посольства отрицают свою причастность к вербовке иностранцев, несмотря на наличие доказательств.

Что делал Координационный штаб в сентябре

В течение месяца Координационный штаб продолжал международную работу по возвращению украинских военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц.

Секретарь Координационного штаба Дмитрий Усов встретился с главой делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Хуаном Педро Шаером и американским генералом Дэвидом Петреусом.

В ходе встреч обсуждались вопросы соблюдения международного гуманитарного права, освобождения военнопленных и возвращения украинских гражданских лиц, незаконно удерживаемых Россией.

О чем говорили с партнерами?

Также в сентябре провели круглый стол, посвященный "тихой дипломатии". К нему присоединились представители дипломатических миссий и международные партнеры.

Участники обсудили возможные инструменты для возвращения украинских военнопленных и гражданских лиц.

Что изменилось на международном направлении?

В сентябре международный сайт Координационного штаба стал доступен на испанском и португальском языках.

Это должно помочь родственникам пленных и пропавших без вести из соответствующих стран получать необходимую информацию и обращаться за помощью без языкового барьера.

Также на испанском языке запустили проект StopRussianRecruiters.org. Он призван информировать иностранцев о вербовке в российскую армию и помогать противодействовать вербовочным сетям.

Напомним, в сентябре благодаря работе Координационного штаба в Украину вернули тела 252 погибших военных.