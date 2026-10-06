Об этом говорится в международном отчете Координационного штаба за сентябрь 2026 года.
Откуда в российской армии взялись иностранцы?
Согласно данным отчета, с 2022 года зафиксировано почти 29 тысяч иностранных рекрутов из более чем 55 стран. Доля иностранцев среди военнопленных, удерживаемых Украиной, выросла до 10%.
Проект "Хочу жить" публикует проверенные профили военнопленных-иностранцев, чтобы привлечь внимание правительств их стран и побудить их к дипломатическим действиям.
Среди иностранцев, которых Россия привлекла к войне, есть граждане Монголии, Китая, Непала, Словакии, Кубы, Таджикистана и других государств.
Россия вовлекла в войну с Украиной граждан разных стран / Скриншот из отчета Координационного штаба за сентябрь 2026 года
Как Россия вербует иностранцев?
В отчете отмечается, что российские вербовочные сети действуют в разных странах. В частности, речь идет о Колумбии, Кении, Эфиопии, Ираке и Нигерии.
В то же время военнопленные рассказывают о жестоком обращении с иностранными новобранцами со стороны российских командиров. В частности, пленные из Панамы и Колумбии сообщали, что их заставляли рыть подземные туннели под вооруженной охраной, а за отставание наказывали.
В Координационном штабе также фиксируют случаи, когда российские посольства отрицают свою причастность к вербовке иностранцев, несмотря на наличие доказательств.
Что делал Координационный штаб в сентябре
В течение месяца Координационный штаб продолжал международную работу по возвращению украинских военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц.
Секретарь Координационного штаба Дмитрий Усов встретился с главой делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Хуаном Педро Шаером и американским генералом Дэвидом Петреусом.
В ходе встреч обсуждались вопросы соблюдения международного гуманитарного права, освобождения военнопленных и возвращения украинских гражданских лиц, незаконно удерживаемых Россией.
О чем говорили с партнерами?
Также в сентябре провели круглый стол, посвященный "тихой дипломатии". К нему присоединились представители дипломатических миссий и международные партнеры.
Участники обсудили возможные инструменты для возвращения украинских военнопленных и гражданских лиц.
Что изменилось на международном направлении?
В сентябре международный сайт Координационного штаба стал доступен на испанском и португальском языках.
Это должно помочь родственникам пленных и пропавших без вести из соответствующих стран получать необходимую информацию и обращаться за помощью без языкового барьера.
Также на испанском языке запустили проект StopRussianRecruiters.org. Он призван информировать иностранцев о вербовке в российскую армию и помогать противодействовать вербовочным сетям.
Напомним, в сентябре благодаря работе Координационного штаба в Украину вернули тела 252 погибших военных.