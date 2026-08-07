Трамп планує обмежити громадянство США за правом народженням

Президент США Дональд Трамп підписав два укази, які можуть обмежити автоматичне отримання американського громадянства за місцем народження в окремих випадках. Документи також передбачають посилення боротьби з так званим "пологовим туризмом".

Про це пише Axios.

Які обмеження планує запровадити Трамп своїми указами?

Документи стосуються лише майбутніх народжень і передбачають нові обмеження для кількох категорій людей. Зокрема, йдеться про дітей, народжених у США від іноземних дипломатичних співробітників, які працюють на інший уряд.

Адміністрація Трампа також хоче розширити винятки для дітей осіб, яких класифікують як "ворожих іноземців", зокрема представників терористичних угруповань, визнаних федеральною владою США.

Окремо укази стосуються дітей, народжених у результаті "пологового туризму". Йдеться про випадки, коли іноземки, за версією адміністрації, навмисно приїжджають до США саме для народження дитини та отримання нею американського громадянства. Нові правила також можуть зачепити використання сурогатних матерів у таких схемах.

Ще одне положення стосується американських територій. Однак воно запрацює лише в разі, якщо Конгрес змінить відповідне законодавство, тому наразі ця частина указу не має практичної дії.

Ініціатива Трампа, ймовірно, знову стане предметом судових оскаржень. 14-та поправка до Конституції США гарантує громадянство більшості людей, народжених на території країни, а попередня спроба президента обмежити це право вже зіткнулася із судовими проблемами.

30 червня Верховний суд США скасував указ Трампа, підписаний у день його інавгурації, який передбачав обмеження автоматичного громадянства для дітей, народжених у США від батьків-негромадян. Водночас адміністрація Трампа наполягає, що американське законодавство вже передбачає певні винятки з принципу громадянства за народженням. Нові документи мають, зокрема, уточнити та розширити застосування цих винятків.

Другий указ доручає Державному департаменту та Міністерству внутрішньої безпеки розробити правила для боротьби з індустрією "пологового туризму" у США та за кордоном. Водночас американське законодавство вже забороняє використовувати туристичну візу, якщо головною метою поїздки є народження дитини для отримання нею громадянства США. Імміграційні офіцери також можуть відмовити вагітній іноземці у в'їзді, якщо встановлять, що вона приїхала до країни саме з такою метою.

До слова, оцінки кількості дітей, народжених у США внаслідок "пологового туризму", різняться – від кількох тисяч до десятків тисяч на рік. Нові кроки Трампа є черговою спробою адміністрації посилити імміграційну політику та переглянути правила громадянства за місцем народження.