Демократична партія США наразі оцінює доцільність оголошення імпічменту Дональду Трампу. Замість радикальних кроків демократи можуть зосередитися на обмеженні його президентських повноважень.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, демократи ще роздумують, чи варто братися за імпічмент Трампу.

У чому проблема?

Як наголосив Ус, серед демократів зникла однозначність щодо імпічменту. Причина полягає в тому, що Трамп зараз суттєво тягне вниз рейтинг усієї Республіканської партії.

Імпічмент Трампу – це прибрати людину, яка тягне вниз одвічного єдиного конкурента. Це може призвести до непрогнозованого результату для самих демократів,

– підкреслив Ус.

Також там розглядали формулу, аби обрати спікером Палати представників демократа Хакіма Джефріса, оголосити імпічмент спочатку віцепрезиденту Джей Ді Венсу, і лише потім – Трампу. У такому разі виконувачем обов'язків президента став би спікер-демократ. Проте такий сценарій містить високі політичні ризики на майбутніх виборах.

Демократи ще думають над імпічментом Трампа: дивіться відео 24 Каналу

За словами Уса, 56% опитаних у США підтримують імпічмент Трампу, причому серед виборців-республіканців ця цифра сягає 25%. Це створює підґрунтя для демократів домовлятися з поміркованими республіканцями та формувати більшість у дві третини голосів для подолання президентського вето.

Раніше кореспонденти зазначали, що демократам може не вистачити голосів у Сенаті без прямого союзу з республіканцями.