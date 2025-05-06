Індія атакувала Пакистан ракетами: цілями були "об'єкти терористичної інфраструктури"

Збройні сили Індії розпочали операцію "Сіндур" з ударів по об'єктах терористичної інфраструктури в Пакистані та пакистанському Кашмірі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про операцію "Сіндур"

Представник індійської армії заявив, що збройні сили країни розпочали операцію під кодовою назвою "Сіндур", у межах якої завдають точкові удари по об’єктах терористичної інфраструктури на території Пакистану та в пакистанському Кашмірі.

За його словами, мішенню стали виключно терористичні табори, тоді як військові об’єкти Пакистану не піддавалися атакам.