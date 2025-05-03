Напруга зросла після атаки на туристів у спірному Кашмірі, що поставила обидві держави на межу військового протистояння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg та Financial Express.

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Пакистан запустив балістичну ракету

Як заявили представники пакистанської армії, був здійснений успішний пуск балістичної ракети класу "земля – земля" Abdali, яка здатна вражати цілі на дистанції до 450 кілометрів. Мета випробування – перевірити ефективність навігаційної системи та можливості маневрування ракети.

Запуск відбувся в рамках військових навчань під кодовою назвою INDUS – назва річки Інд, доступ до якої Індія частково заблокувала після інциденту в Кашмірському регіоні.

Bloomberg зазначає, що цей крок Пакистану став відповіддю на нещодавні випробування ракет індійськими ВМС, які продемонстрували здатність Індії вражати далекі об'єкти.

Індія поки офіційно не прокоментувала запуск ракети з боку Пакистану. Проте джерела Bloomberg в індійському уряді назвали дії Ісламабада провокаційними та такими, що можуть призвести до нового витка ескалації.

Крім того, 3 травня Індія оголосила заборону на заходження пакистанських кораблів до своїх портів, а також на швартування індійських суден у пакистанських гаванях. У Індії пояснили це рішення забезпеченням безпеки індійських активів, вантажів та пов’язаної з ними інфраструктури.