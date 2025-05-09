Вже доїхали: Фіцо і Вучич записали відео на тлі нічної Москви

У четвер, 8 травня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александар Вучич прибули до Москви. Вони – гості Владіміра Путіна на святкуванні Дня перемоги. Лідери держав записали відео на тлі нічної російської столиці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Вучича в Instagram.

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Фіцо та Вучич зустрілися в Москві

Російський диктатор Путін вже зустрів лідерів іноземних країн, які приїхали на святкування дня закінчення Другої світової війни. Їхня зустріч відбулася на вечері.

Роберт Фіцо та Александар Вучич зустрілися минулого вечора та висловили подяку за "братерство". На опублікованому відео посадовці тиснуть один одному руки.

Братерська зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо сьогодні ввечері в Москві. Серби і словаки – брати назавжди,

– написав Вучич.

Очільник Сербії повідомив, що 8 травня встиг провести кілька зустрічей з посадовцями, з якими не має змоги спілкуватися часто.

Фіцо і Вучич зустрілися в Москві: дивіться відео

9 травня Александар Вучич планує говорити з Владіміром Путіним про російський газ, а також зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

До слова, на урочистій вечері напередодні також був присутній президент Республіки Сербської Мілорад Додік.

Путін не запрошував на святкування європейських лідерів. З ЄС до російського диктатора приїхав лише Роберт Фіцо. Через те, що країни Балтії заборонили його літаку порушувати їхній повітряний простір, шлях Фіцо до Москви зайняв 5 годин. Хоча в графіку візиту прем'єра Словаччини немає відвідування військового параду, він не зупинився перед ціллю приїхати на 9 травня до Росії.

А президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився від запрошення, ймовірно, через напружені особисті стосунки з Путіним. Також через погане самопочуття до Москви не приїхав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.