Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Denník N.

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Фіцо та словацькі депутати вже летять до Москви

Увечері 8 травня літак премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо сяде в Москві. Країни Балтії заборонили судну, на якому летів Фіцо, перетинати їхній повітряний простір. Внаслідок цього посадовець дуже нервував, адже має чотири заплановані зустрічі в Росії, які могли б зірватися.

Проте Роберт Фіцо полетів не раніше запланованим шляхом. Його літак рухався в бік Росії південною частиною – через Угорщину, Румунію, Чорне море та Грузію. Вже о 20:26 за центральноєвропейським часом Фіцо буде в Москві.

Замість двох з половиною годин польоту Роберту Фіцо довелося бути в повітрі аж 5 годин.

У літаку з премʼєром Словаччини також повинні летіти кілька словацьких депутатів. Як і було заплановано, вони супроводжуватимуть Фіцо.



Літак Фіцо помітили на шляху до Москви / Скриншот

До слова, Роберт Фіцо – єдиний гість Путіна з Європейського Союзу. Також до урочистостей до 9 травня має приєднатися сербський президент Александар Вучич.

Нагадаємо, один із запрошених гостей російського диктатора – президент Азербайджану Ільхам Алієв в останній момент відмовився від поїздки до Росії. Ймовірна причина, чому Алієв відмовив Путіну, полягає в особистих відносинах двох лідерів.

Раніше на пресконференції Президент України Володимир Зеленський говорив, що Київ не може гарантувати гостям Путіна безпеку. Він додав, що за це відповідає Росія, а тому від неї можна очікувати будь-яких провокацій.