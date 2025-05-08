Банер розмістили в аеропорту імені Мілана Растислава Штефаника в Братиславі, звідки прем'єр-міністр відправиться до Москви. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку ініціативи у Facebook.

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Акція протесту проти дружби з Москвою

Громадська ініціатива "Мир Україні" зазначає, що банер проти Роберта Фіцо є спільним посланням активістів, які вже 5 місяців борються проти проросійського політичного курсу Словаччини. Розмістивши плакат, люди висловили незадоволення тим, що Фіцо їде на свято до Владіміра Путіна.

Цим символічним жестом ми чітко заявляємо про свою незгоду з участю Роберта Фіцо у військовому параді режиму, який веде війну в Україні,

– заявили організатори акції.

Члени організації зазначають, що вони не згодні з цією дружбою країн, додаючи, що дії та погляди Фіцо не дорівнюють діям і поглядам всієї Словаччини.

Активісти жартують, що прем'єр, імовірно, шукає нові повітряні коридори до Москви. Так спеціальний рейс Роберту Фіцо дозволили здійснити через Польщу, хоча країна засуджувала його поїздку до Росії. А Естонія, а потім і Латвія заборонили рух рейсу Фіцо над своєю територією.

Сам словацький прем'єр-міністр говорить, що країни таким чином хочуть зірвати його візит до Москви. А внаслідок цього нібито постраждає його графік візиту та проведенню чотирьох "надзвичайно важливих двосторонніх зустрічей 9 травня".