Баннер разместили в аэропорту имени Милана Растислава Штефаника в Братиславе, откуда премьер-министр отправится в Москву. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу инициативы в Facebook.

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Акция протеста против дружбы с Москвой

Общественная инициатива "Мир Украине" отмечает, что баннер против Роберта Фицо является общим посланием активистов, которые уже 5 месяцев борются против пророссийского политического курса Словакии. Разместив плакат, люди выразили недовольство тем, что Фицо едет на праздник к Владимиру Путину.

Этим символическим жестом мы четко заявляем о своем несогласии с участием Роберта Фицо в военном параде режима, который ведет войну в Украине,

– заявили организаторы акции.

Члены организации отмечают, что они не согласны с этой дружбой стран, добавляя, что действия и взгляды Фицо не равны действиям и взглядам всей Словакии.

Активисты шутят, что премьер, вероятно, ищет новые воздушные коридоры в Москву. Так специальный рейс Роберту Фицо разрешили осуществить через Польшу, хотя страна осуждала его поездку в Россию. А Эстония, а затем и Латвия запретили движение рейса Фицо над своей территорией.

Сам словацкий премьер-министр говорит, что страны таким образом хотят сорвать его визит в Москву. А в результате этого якобы пострадает его график визита и проведению четырех "чрезвычайно важных двусторонних встреч 9 мая".