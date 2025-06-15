На відновлення підуть роки: Іран атакував ізраїльську "перлину науки" – Інститут Вейцмана
- Іран завдав ракетного удару по Інституту Вейцмана в Ізраїлі, спричинивши значні руйнування; знищено кілька лабораторій.
- Інститут Вейцмана, відомий своїми науковими дослідженнями, має тісні зв'язки з оборонною промисловістю Ізраїлю, що могло стати причиною удару.
Іран завдав ракетного удару по одному з найпрестижніших наукових закладів Ізраїлю – Інституту Вейцмана. Будівля зазнала руйнувань, кілька лабораторій знищено.
Під прицілом іранців опинилися не лише військові, а й науковці. Про це пише 24 Канал з посиланням на AP.
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Удар по Інститут Вейцмана в Ізраїлі
Як пише видання, в ніч проти 15 червня іранська ракета влучила в Інститут Вейцмана в місті Реховот, Ізраїль. Удар спричинив великі руйнування. Інформації про загиблих не надходило.
На території інституту журналісти побачили уламки бетону, обвуглені стіни, вибиті шибки та сліди пожежі. Внаслідок атаки знищено лабораторії з вивчення клітинної біології, нейронауки, розвитку тканин і онкології.
Кілька будівель дуже сильно постраждали, а деякі лабораторії буквально стерті з лиця землі,
– сказав професор біохімії Сарель Флейшман.
Зруйнований Інститут Вейцмана / Фото AP
Ще один професор інституту, чия лабораторія повністю знищена, заявив повідомив журналістам, що він втратив 16 років праці та тисячі генетично модифікованих зразків, що використовувались у дослідженнях нервової системи людини.
Що відомо про ізраїльську "перлину науки"
Інститут Вейцмана – провідний науково-дослідний центр, заснований 1934 року. Саме тут було створено перший комп'ютер в Ізраїлі. Заклад має тісні зв'язки з оборонною промисловістю країни. Зокрема співпрацює з компанією Elbit Systems. Це могло стати причиною цілеспрямованого удару, мовиться у матеріалі.
У попередні роки Ізраїль систематично атакував іранських ядерних учених у межах "тіньової війни". Під час останньої ескалації Ізраїль знищив низку іранських генералів, фахівців та об'єктів інфраструктури. Іран у відповідь, схоже, змістив акцент і на наукові об'єкти.
До слова, Іран випустив ракету по району поблизу технологічного парку в Беер-Шеві. Вибух спричинив пожежі та пошкодження інфраструктури. Влучання зафіксували поруч з офісом Microsoft.