Під прицілом іранців опинилися не лише військові, а й науковці. Про це пише 24 Канал з посиланням на AP.

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Удар по Інститут Вейцмана в Ізраїлі

Як пише видання, в ніч проти 15 червня іранська ракета влучила в Інститут Вейцмана в місті Реховот, Ізраїль. Удар спричинив великі руйнування. Інформації про загиблих не надходило.

На території інституту журналісти побачили уламки бетону, обвуглені стіни, вибиті шибки та сліди пожежі. Внаслідок атаки знищено лабораторії з вивчення клітинної біології, нейронауки, розвитку тканин і онкології.

Кілька будівель дуже сильно постраждали, а деякі лабораторії буквально стерті з лиця землі,

– сказав професор біохімії Сарель Флейшман.

Зруйнований Інститут Вейцмана / Фото AP

Ще один професор інституту, чия лабораторія повністю знищена, заявив повідомив журналістам, що він втратив 16 років праці та тисячі генетично модифікованих зразків, що використовувались у дослідженнях нервової системи людини.

Що відомо про ізраїльську "перлину науки"

Інститут Вейцмана – провідний науково-дослідний центр, заснований 1934 року. Саме тут було створено перший комп'ютер в Ізраїлі. Заклад має тісні зв'язки з оборонною промисловістю країни. Зокрема співпрацює з компанією Elbit Systems. Це могло стати причиною цілеспрямованого удару, мовиться у матеріалі.

У попередні роки Ізраїль систематично атакував іранських ядерних учених у межах "тіньової війни". Під час останньої ескалації Ізраїль знищив низку іранських генералів, фахівців та об'єктів інфраструктури. Іран у відповідь, схоже, змістив акцент і на наукові об'єкти.

До слова, Іран випустив ракету по району поблизу технологічного парку в Беер-Шеві. Вибух спричинив пожежі та пошкодження інфраструктури. Влучання зафіксували поруч з офісом Microsoft.