Угода на 500 мільйонів: у США вимагають розслідувати зв'язки родини Трампа з розвідкою ОАЕ

Представники Демократичної партії в Сенаті США вимагають провести слухання щодо таємних інвестицій у криптовалютний бізнес родини Дональда Трампа. Йдеться про 500 мільйонів доларів, які нібито вклав керівник розвідки Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Що викликає занепокоєння у американських посадовців?

Американські законодавці занепокоєні, що іноземні спецслужби намагаються впливати на фінансові інтереси родини президента США. Через це сенатори-демократи вимагають офіційного розслідування.

У центрі скандалу опинився криптовалютний проєкт родини Трампа. За попередніми даними, керівник шпигунського відомства ОАЕ таємно вклав у цей бізнес пів мільярда доларів. Угода передбачала придбання 49% World Liberty Financial. Документи свідчать, що вона була підписана за кілька днів до інавгурації Дональда Трампа та принесла щонайменше 187 мільйонів доларів.

Через кілька місяців після укладення угоди адміністрація Трампа оголосила про рамкову домовленість, яка відкрила ОАЕ доступ до сучасних чипів для штучного інтелекту.

Такі фінансові зв'язки загрожують національній безпеці США та створюють очевидний конфлікт інтересів. Демократи наполягають на відкритих слуханнях, щоб з'ясувати всі деталі та умови цієї масштабної інвестиції від топпосадовця іноземної спецслужби.

Нагадаємо, раніше ми писали, що долари з портретом Трампа викликали сумніви у сенаторів, які також вимагали розслідування. Сенатори звернулися до Міністерства фінансів із закликом перевірити можливі витрати на проєкт та його законність.

Законодавці наголошують, що американське законодавство забороняє розміщувати національній валюті портрети живих людей, тому для реалізації ідеї потрібне окреме рішення Конгресу. У Мінфіні заявили, що наразі лише вивчають доцільність випуску такої банкноти, а жодних рішень про її друк поки не ухвалено.