Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Что вызывает беспокойство у американских чиновников?

Американские законодатели обеспокоены тем, что иностранные спецслужбы пытаются повлиять на финансовые интересы семьи президента США. В связи с этим сенаторы-демократы требуют официального расследования.

В центре скандала оказался криптовалютный проект семьи Трампа. По предварительным данным, глава разведывательного ведомства ОАЭ тайно вложил в этот бизнес полмиллиарда долларов. Сделка предусматривала приобретение 49% акций World Liberty Financial. Документы свидетельствуют, что она была подписана за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа и принесла не менее 187 миллионов долларов.

Через несколько месяцев после заключения сделки администрация Трампа объявила о рамочной договоренности, которая открыла ОАЭ доступ к современным чипам для искусственного интеллекта.

Такие финансовые связи угрожают национальной безопасности США и создают очевидный конфликт интересов. Демократы настаивают на проведении открытых слушаний, чтобы выяснить все детали и условия этой масштабной инвестиции со стороны высокопоставленного сотрудника иностранной спецслужбы.

Напомним, ранее мы писали, что доллары с портретом Трампа вызвали сомнения у сенаторов, которые также требовали расследования. Сенаторы обратились в Министерство финансов с призывом проверить возможные расходы на проект и его законность.

Законодатели отмечают, что американское законодательство запрещает размещать в национальной валюте портреты живых людей, поэтому для реализации идеи требуется отдельное решение Конгресса. В Минфине заявили, что в настоящее время только изучают целесообразность выпуска такой банкноты, а никаких решений о ее печати пока не принято.