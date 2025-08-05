У Румунії помер перший президент країни Іона Ілієску, який прийшов до влади після повалення режиму Ніколає Чаушеску. Йому було 95 років.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24.

Дивіться також Румунія оновлює запаси: Бухарест купуватиме системи ППО в Ізраїлю

Що відомо про смерть Ілієску?

Виконавча влада Румунії 5 серпня повідомила про смерть колишнього президента країни Іона Ілієску.

Колишній президент румунської держави помер сьогодні, 5 серпня 2025 року, в Клінічній лікарні швидкої допомоги імені професора доктора Агріппи Іонеску. Уряд Румунії висловлює співчуття родині та всім близьким,

– йдеться у повідомленні.

Деталі щодо програми державного похорону будуть повідомлені додатково.

Уряд уже провів кілька засідань, присвячених цій події. Одне з них відбулося два тижні тому, коли експрезидент перебував у важкому стані. Друге – в понеділок, 4 серпня, з нагоди яких були узгоджені перші деталі щодо організації державного похорону.

За даними джерел видання, що буде щонайменше один день національної жалоби.

Тіло Ілієску тимчасово залишиться в лікарні, а в середу або четвер його перевезуть до палацу Котрочень, ймовірно, в зал Єдності, де всі охочі зможуть попрощатися з колишнім президентом.

Що відомо про Ілєску?

Іон Ілієску залишив суперечливий слід в історії Румунії. Він здобув широку популярність після повстання проти диктатора Ніколає Чаушеску, який був повалений і страчений в грудні 1989 року.

Однак під час переходу влади загинули сотні людей, тоді противники Ілієску звинуватили його в крадіжці революції у народу.

Критики Ілієску в Румунії та за кордоном звинувачували його та інших провідних політиків в спробі блокувати реформи і захистити політичну спадщину і правлячу еліту комуністичної системи.