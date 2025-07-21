Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії.

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Що купує Румунія в Ізраїлю?

Озброєння на понад 2 мільярди євро Румунія готова закупити в ізраїльського виробника зброї Rafael Advanced Defense Systems. Між Бухарестом та компанією підписано угоду про купівлю систем протиповітряної оборони. За допомогою трьох контрактів Румунія протягом кількох років придбає 6 інтегрованих систем ППО малої і дуже малої дальності SHORAD-VSHORAD.

Окремо країна отримає засоби навчання війська, логістичну підтримку та боєприпаси.

Рамкова угода буде реалізовуватися протягом 7 років, перші 2 системи VSHORAD надійдуть протягом 3 років після підписання першого наступного контракту,

– зазначили в румунському оборонному відомстві.

За допомогою цієї угоди Румунія хоче оновити засоби протиповітряної оборони системами, що можуть збивати дрони та крилаті ракети.

Нагадаємо, в ніч на 21 липня під час російської атаки на Україну до Румунії залетіли чотири ворожі повітряні цілі. Через це країна підіймала власні та італійські винищувачі. На щастя, літаки швидко виконали завдання та повернулися на бази. Цілі, що порушили повітряний простір, не становили загрози національній безпеці чи цивільному населенню Румунії.