Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии.

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Что покупает Румыния у Израиля?

Вооружение на более чем 2 миллиарда евро Румыния готова закупить у израильского производителя оружия Rafael Advanced Defense Systems. Между Бухарестом и компанией подписано соглашение о покупке систем противовоздушной обороны. С помощью трех контрактов Румыния в течение нескольких лет приобретет 6 интегрированных систем ПВО малой и очень малой дальности SHORAD-VSHORAD.

Отдельно страна получит средства обучения войска, логистическую поддержку и боеприпасы.

Рамочное соглашение будет реализовываться в течение 7 лет, первые 2 системы VSHORAD поступят в течение 3 лет после подписания первого следующего контракта,

– отметили в румынском оборонном ведомстве.

С помощью этого соглашения Румыния хочет обновить средства противовоздушной обороны системами, которые могут сбивать дроны и крылатые ракеты.

Напомним, в ночь на 21 июля во время российской атаки на Украину в Румынию залетели четыре вражеские воздушные цели. Из-за этого страна поднимала собственные и итальянские истребители. К счастью, самолеты быстро выполнили задание и вернулись на базы. Цели, нарушившие воздушное пространство, не представляли угрозы национальной безопасности или гражданскому населению Румынии.