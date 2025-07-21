Четыре воздушные цели ненадолго залетели в румынское воздушное пространство. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны Румынии.

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Почему Румыния подняла истребители?

Министерство обороны Румынии сообщило, что в ночь на понедельник, 21 июля, румынские F-16 и итальянские Eurofighter Typhoon были подняты в воздух из-за массированной атаки России на Украину.

Румынские радары зафиксировали около 12 воздушных объектов, двигавшихся над украинской территорией вблизи границы, в районах Марамуреш-Сучава.

Четыре из них непреднамеренно на несколько минут проникли в воздушное пространство Румынии в районах Сигету Мармацией и Викову-де-Сус,

– написали в ведомстве.

По данным Минобороны, эти цели не представляли угрозы национальной безопасности или гражданскому населению.

Около 03:30 с авиабазы в Борче взлетели два румынских истребителя F-16, а через два часа подняли в небо два итальянских Eurofighter Typhoon с базы Михай Когелничану.

После завершения задач румынские и итальянские самолеты вернулись на свои базы с 6 до 7 утра.

Ранее сообщалось, что польские и союзные истребители также были подняты в воздух этой ночью. Системы ПВО Польши были переведены в режим максимальной боевой готовности.