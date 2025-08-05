Сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.
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Что известно о смерти Илиеску?
Исполнительная власть Румынии 5 августа сообщила о смерти бывшего президента страны Иона Илиеску.
Бывший президент румынского государства умер сегодня, 5 августа 2025 года, в Клинической больнице скорой помощи имени профессора доктора Агриппы Ионеску. Правительство Румынии выражает соболезнования семье и всем близким,
– говорится в сообщении.
Детали относительно программы государственных похорон будут сообщены дополнительно.
Правительство уже провело несколько заседаний, посвященных этому событию. Одно из них состоялось две недели назад, когда экс-президент находился в тяжелом состоянии. Второе – в понедельник, 4 августа, по случаю которых были согласованы первые детали по организации государственных похорон.
По данным источников издания, что будет по меньшей мере один день национального траура.
Тело Илиеску временно останется в больнице, а в среду или четверг его перевезут во дворец Котрочень, вероятно, в зал Единства, где все желающие смогут попрощаться с бывшим президентом.
Что известно об Илеску?
Ион Илиеску оставил противоречивый след в истории Румынии. Он получил широкую известность после восстания против диктатора Николае Чаушеску, который был свергнут и казнен в декабре 1989 года.
Однако во время перехода власти погибли сотни людей, тогда противники Илиеску обвинили его в краже революции у народа.
Критики Илиеску в Румынии и за рубежом обвиняли его и других ведущих политиков в попытке блокировать реформы и защитить политическое наследие и правящую элиту коммунистической системы.