Іран заявив, що збив 2 ізраїльські винищувачі: Тель-Авів спростовує
- Іран заявив, що збив два ізраїльські винищувачі під час атаки 13 червня, але Ізраїль спростував цю інформацію.
- ЦАХАЛ назвав повідомлення іранських ЗМІ абсолютно безпідставними і фальсифікованими.
Під час масованої атаки по Ізраїлю ввечері 13 червня Іран заявив, що нібито збив два ізраїльські винищувачі. У Тель-Авіві згодом цю інформацію спростували.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN та ізраїльські ЗМІ.
До теми Біля штаб-квартири міністерства оборони в Тель-Авіві сталася пожежа, – ЗМІ
Що відомо про "збиття" двох ізраїльських літаків Іраном
Департамент зв'язків з громадськістю армії Ірану заявив, що їхні військові буцімто збили 2 ізраїльські винищувачі ввечері 13 червня, ймовірно, F-35 та "велику кількість малих літаків". За іншими даними, це два F-16.
Пізніше іранські ЗМІ опублікували інформацію, що начебто іранські військові змогли взяти одного пілота в полон, стверджуючи, що це жінка. Фото та відео як підтвердження іранські ЗМІ не наводять.
Водночас у ЦАХАЛ офіційно спростували іранські повідомлення про два збиті ізраїльські літаки. Представник Армії оборони Ізраїлю, підполковник Авіхай Адраї пояснив, що іранські ЗМІ фальсифікують інформацію, а "новини, які розповсюджують іранські ЗМІ, абсолютно безпідставні".
До слова, ввечері 13 червня Іран здійснив масовану атаку по Ізраїлю з балістичними ракетами. Вибухи чули у таких містах, як Тель-Авів, Єрусалим тощо. Наразі відомо про пошкодження, а також постраждалих у країні через обстріли.