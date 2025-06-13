Іран заявив, що збив 2 ізраїльські винищувачі: Тель-Авів спростовує

Під час масованої атаки по Ізраїлю ввечері 13 червня Іран заявив, що нібито збив два ізраїльські винищувачі. У Тель-Авіві згодом цю інформацію спростували.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN та ізраїльські ЗМІ.

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Що відомо про "збиття" двох ізраїльських літаків Іраном

Департамент зв'язків з громадськістю армії Ірану заявив, що їхні військові буцімто збили 2 ізраїльські винищувачі ввечері 13 червня, ймовірно, F-35 та "велику кількість малих літаків". За іншими даними, це два F-16.

Пізніше іранські ЗМІ опублікували інформацію, що начебто іранські військові змогли взяти одного пілота в полон, стверджуючи, що це жінка. Фото та відео як підтвердження іранські ЗМІ не наводять.

Водночас у ЦАХАЛ офіційно спростували іранські повідомлення про два збиті ізраїльські літаки. Представник Армії оборони Ізраїлю, підполковник Авіхай Адраї пояснив, що іранські ЗМІ фальсифікують інформацію, а "новини, які розповсюджують іранські ЗМІ, абсолютно безпідставні".

До слова, ввечері 13 червня Іран здійснив масовану атаку по Ізраїлю з балістичними ракетами. Вибухи чули у таких містах, як Тель-Авів, Єрусалим тощо. Наразі відомо про пошкодження, а також постраждалих у країні через обстріли.