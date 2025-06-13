Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и израильские СМИ.

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Что известно о "сбитии" двух израильских самолетов Ираном

Департамент по связям с общественностью армии Ирана заявил, что их военные якобы сбили 2 израильских истребителя вечером 13 июня, вероятно, F-35 и "большое количество малых самолетов". По другим данным, это два F-16.

Позже иранские СМИ опубликовали информацию, что якобы иранские военные смогли взять одного пилота в плен, утверждая, что это женщина. Фото и видео в качестве подтверждения иранские СМИ не приводят.

В то же время в ЦАХАЛ официально опровергли иранские сообщения о двух сбитых израильских самолетах. Представитель Армии обороны Израиля, подполковник Авихай Адраи объяснил, что иранские СМИ фальсифицируют информацию, а "новости, которые распространяют иранские СМИ, абсолютно безосновательны".

К слову, вечером 13 июня Иран совершил массированную атаку по Израилю с баллистическими ракетами. Взрывы слышали в таких городах, как Тель-Авив, Иерусалим и тому подобное. Известно о повреждениях, а также пострадавших в стране из-за обстрелов.