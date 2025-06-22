Іран атакував Ізраїль у відповідь на американські удари: є руйнування та багато поранених

Уночі 22 червня армія США атакувала ядерні об'єкти в Ірані – Фордо, Натанз та Ісфахан. У відповідь уранці Тегеран завдав балістичних ударів по Ізраїлю – сирени лунали у північній та центральній частині країни.

Було випущено близько 20 – 30 балістичних ракет. Про це повідомляє The Times of Israel, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку

За інформацією Армії оборони Ізраїлю, це була перша іранська атака балістичними ракетами за понад добу. Відомо про падіння ракет та уламків у понад 10 локаціях по всій країні.

Міністерство охорони здоров'я повідомило про 86 постраждалих, із них 2 – у стані середньої тяжкості, 77 – у задовільному, а 4 – з нервовим розладом, ще 3 – досі проходять медичне обстеження.

Було випущено щонайменше 27 ракет двома залпами, які поцілили в Хайфу та центральну частину Ізраїлю,

– заявили в ЦАХАЛ.

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Зокрема, пошкоджено будинок для літніх людей. "Пролунав потужний вибух. Все здригнулося. Я не знаю, що сталося", – розповідає свідок зі сльозами на очах.

Одна ракета влучила в житловий район Тель-Авіва, унаслідок чого поранено 13 людей, інша – у житлові будинки в Нес-Ціоні, де постраждало 6 осіб.

Нагадаємо, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу схвалив американські удари по іранських ядерних об'єктах, вважаючи їх прикладом "миру через силу". Він сподівається, що цей крок сприятиме майбутньому миру та процвітанню на Близькому Сході.