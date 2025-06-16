Іран готується вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

На Близькому Сході триває конфлікт між Ізраїлем та Іраном. На тлі цього Тегеран розробляє законопроєкт, який може передбачати вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про потенційний вихід Ірану з ДНЯЗ і що це таке

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї повідомив, що парламент країни розробляє законопроєкт, який може передбачати вихід Ірану з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

У світлі останніх подій ми приймемо відповідне рішення. Уряд має забезпечити виконання парламентських законопроєктів, але така пропозиція лише готується, і ми будемо координувати її на пізніших етапах з парламентом,

– сказав він

Державні ЗМІ Ірану стверджують, що парламент ще не ухвалив жодного рішення, тоді як один із парламентарів заявив, що пропозиція перебуває на початкових стадіях юридичного процесу.

ДНЯЗ гарантує країнам право розвивати цивільну ядерну енергетику в обмін на вимогу відмовитися від атомної зброї та співпрацювати з МАГАТЕ. Іран ратифікував договір у 1970 році.

Зауважимо, що днем раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що країна готова до угоди про позбавлення себе права володіння ядерною зброєю. У неділю, 15 червня, мали відбутися переговори зі США щодо ядерної програми Ірану, але після ударів Ізраїлю Тегеран заявив, що вони є "безглуздими".