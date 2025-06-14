Деталі передає 24 Канал з посиланням на заяви Оману та Bloomberg.

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Чому зірвалися переговори між Іраном і США

Про скасування запланованого діалогу повідомили в Омані. Саме ця країна є посередником на переговорах.

Там не вказали причину, та запевнили, що слід вдатися до дипломатії.

Переговори між Іраном і США, заплановані на цю неділю в Маскаті (столиці Оману – 24 Канал), тепер не відбудуться. Але дипломатія і діалог залишаються єдиним шляхом до тривалого миру,

– написав Бадр Албусаїді, міністр закордонних справ Оману.

Цікаво, що речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаеї не сказав про скасування перемовин.

Проте його слова звучали так: "Інша сторона зробила щось, що робить діалог безглуздим".

Кілька днів тому йшлося, що Іран відмовився від участі в переговорах після атак з боку Ізраїлю. До того ж 14 червня Іран знову був під ударом, на що вже відповів.