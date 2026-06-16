Іран обдурить США з угодою про "ядерку": ЦРУ попередило Трампа про загрозу

Нові дані американської розвідки ставлять під сумнів готовність Ірану погодитися на ядерні поступки, яких домагаються США. Це може ускладнити досягнення остаточної угоди між Вашингтоном і Тегераном.

Так вважає голова Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела.

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Як Іран може обдурити США?

За даними співрозмовників видання, Джон Реткліфф повідомив Дональду Трампу та іншим високопосадовцям, що американська розвідка сумнівається в готовності Ірану піти на ядерні поступки задля миру на Близькому Сході.

На цих поступках наполягають США в межах потенційної угоди. Зазначається, що тримані розвідувальні дані свідчать про розбіжності між публічною позицією Тегерана та внутрішніми обговореннями іранських посадовців.

За інформацією джерел, зміст цих дискусій не відповідав сигналам, які Іран передавав через посередників і американській стороні. Тому, у подальшому Тегеран здатний обдурити американську сторону у подібному питанні.

Розвіддані свідчать про те, що наміри Ірану не відповідають його зобов'язанням за умовами угоди,

– повідомило одне із джерел.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та прем'єр Пакистану Шехбаз Шаріф заявили про досягнення попередньої домовленості між Вашингтоном і Тегераном. Угода передбачає припинення вогню всюди, зокрема у Лівані.

Агентство Bloomberg повідомляло, що ця попередня домовленість передбачає 60 днів на узгодження спірних питань щодо іранської ядерної програми, а меморандум про взаєморозуміння сторони планують підписати 19 червня.

Угода передбачає відкриття Ормузької протоки, але судноплавні компанії не поспішають рухатися цим маршрутом, попри заяви Дональда Трампа. Водночас десятки нафтових танкерів продовжували збиратися по обидва боки протоки.