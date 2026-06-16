Так считает глава Центрального разведывательного управления Джон Ретклифф. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Смотрите также Когда агенты ЦРУ начинают говорить — слушайте внимательно

Как Иран может обмануть США?

По данным собеседников издания, Джон Ретклифф сообщил Дональду Трампу и другим высокопоставленным чиновникам, что американская разведка сомневается в готовности Ирана пойти на ядерные уступки ради мира на Ближнем Востоке.

На этих уступках настаивают США в рамках потенциального соглашения. Отмечается, что имеющиеся разведывательные данные свидетельствуют о расхождениях между публичной позицией Тегерана и внутренними обсуждениями иранских чиновников.

По информации источников, содержание этих дискуссий не соответствовало сигналам, которые Иран передавал через посредников американской стороне. Поэтому в дальнейшем Тегеран способен обмануть американскую сторону в подобном вопросе.

Разведданные свидетельствуют о том, что намерения Ирана не соответствуют его обязательствам по условиям соглашения,

– сообщил один из источников.

Что этому предшествовало?

Напомним, президент США Дональд Трамп и премьер Пакистана Шехбаз Шариф заявили о достижении предварительной договоренности между Вашингтоном и Тегераном. Соглашение предусматривает прекращение огня повсеместно, в частности в Ливане.

Агентство Bloomberg сообщало, что эта предварительная договоренность предусматривает 60 дней на согласование спорных вопросов относительно иранской ядерной программы, а меморандум о взаимопонимании стороны планируют подписать 19 июня.

Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, но судоходные компании не спешат двигаться по этому маршруту, несмотря на заявления Дональда Трампа. В то же время десятки нефтяных танкеров продолжали скапливаться по обе стороны пролива.