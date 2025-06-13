Є загроза ракетних обстрілів: Посольство опублікувало інструкції для українців в Ізраїлі
- Українцям в Ізраїлі надали інструкції на випадок військових атак, зокрема рекомендації щодо укриттів і поведінки під час повітряної тривоги.
Повітряний простір Ізраїлю закрито для зльотів і посадок через загрозу ракетних ударів, пасажирів закликають залишатися вдома.
13 червня Ізраїль почав масштабну військову операцію проти Ірану. На тлі напруженої безпекової ситуації українцям в Ізраїлі надали інструкції на випадок військових атак та закликали дотримуватися рекомендацій.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Посольство України в Державі Ізраїль.
Читайте також Ізраїль завдав масштабного удару по ППО Ірану: знищено радари й пускові установки
Що робити українцям в Ізраїлі
Громадян закликали проявляти пильність та слідкувати за новинами і повідомленнями служби тилу.
Через можливі ракетні обстріли або інші атаки важливо завчасно знати розташування найближчих укриттів. У разі сигналу повітряної тривоги слід негайно прямувати до захищеного приміщення: бомбосховища, захищеної кімнати (мамад), сходової клітки або внутрішнього коридору.
Якщо ви на вулиці – знайдіть найближче укриття або ляжте на землю, прикрийте голову руками. Якщо ви в автомобілі – зупиніться, вийдіть і знайдіть укриття. Якщо це неможливо – лягайте на підлогу автомобіля і захистіть голову руками,
– додали в Посольстві.
Після закінчення сирени рекомендується залишатися в укритті щонайменше ще 10 хвилин.
Водночас громадян закликають не наближатися до уламків ракет чи підозрілих предметів, а натомість повідомляти про них поліцію або сили безпеки.
Загалом Посольство України в Державі Ізраїль рекомендує громадянам:
- бути уважними до оточення;
- завантажити додаток Home Front Command (Пікуд ха-Орев) або Red Alert – для отримання сповіщень у реальному часі;
- уникати демонстрацій, великих скупчень людей та місць із підвищеною присутністю поліції;
- слідкувати за місцевими ЗМІ та виконувати інструкції місцевої влади;
- мінімізувати пересування та поїздки дорогами.
У зв'язку з загостренням безпекової ситуації повітряний простір Ізраїлю було закрито для зльотів і посадок до подальшого повідомлення.
Метою закриття є запобігання та мінімізація ризиків для пасажирів і повітряних суден, у зв'язку з можливою загрозою ракетних ударів",
– уточнили у Посольстві України.
Пасажирам, які мали вилітати з аеропорту Бен-Гуріон, радять залишатися вдома та не приїжджати до аеропорту.
Зазначається, що інформація про відкриття повітряного простору буде оприлюднена у ЗМІ щонайменше за шість годин до відновлення польотів.