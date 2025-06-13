Є загроза ракетних обстрілів: Посольство опублікувало інструкції для українців в Ізраїлі

13 червня Ізраїль почав масштабну військову операцію проти Ірану. На тлі напруженої безпекової ситуації українцям в Ізраїлі надали інструкції на випадок військових атак та закликали дотримуватися рекомендацій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Посольство України в Державі Ізраїль.

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Що робити українцям в Ізраїлі

Громадян закликали проявляти пильність та слідкувати за новинами і повідомленнями служби тилу.

Через можливі ракетні обстріли або інші атаки важливо завчасно знати розташування найближчих укриттів. У разі сигналу повітряної тривоги слід негайно прямувати до захищеного приміщення: бомбосховища, захищеної кімнати (мамад), сходової клітки або внутрішнього коридору.

Якщо ви на вулиці – знайдіть найближче укриття або ляжте на землю, прикрийте голову руками. Якщо ви в автомобілі – зупиніться, вийдіть і знайдіть укриття. Якщо це неможливо – лягайте на підлогу автомобіля і захистіть голову руками,

– додали в Посольстві.

Після закінчення сирени рекомендується залишатися в укритті щонайменше ще 10 хвилин.

Водночас громадян закликають не наближатися до уламків ракет чи підозрілих предметів, а натомість повідомляти про них поліцію або сили безпеки.

Загалом Посольство України в Державі Ізраїль рекомендує громадянам:

бути уважними до оточення;

завантажити додаток Home Front Command (Пікуд ха-Орев) або Red Alert – для отримання сповіщень у реальному часі;

уникати демонстрацій, великих скупчень людей та місць із підвищеною присутністю поліції;

слідкувати за місцевими ЗМІ та виконувати інструкції місцевої влади;

мінімізувати пересування та поїздки дорогами.

У зв'язку з загостренням безпекової ситуації повітряний простір Ізраїлю було закрито для зльотів і посадок до подальшого повідомлення.

Метою закриття є запобігання та мінімізація ризиків для пасажирів і повітряних суден, у зв'язку з можливою загрозою ракетних ударів",

– уточнили у Посольстві України.

Пасажирам, які мали вилітати з аеропорту Бен-Гуріон, радять залишатися вдома та не приїжджати до аеропорту.

Зазначається, що інформація про відкриття повітряного простору буде оприлюднена у ЗМІ щонайменше за шість годин до відновлення польотів.