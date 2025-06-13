Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Посольство Украины в Государстве Израиль.

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Что делать украинцам в Израиле

Граждан призвали проявлять бдительность и следить за новостями и сообщениями службы тыла.

Из-за возможных ракетных обстрелов или других атак важно заблаговременно знать расположение ближайших укрытий. В случае сигнала воздушной тревоги следует немедленно направляться в защищенное помещение: бомбоубежище, защищенную комнату (мамад), лестничную клетку или внутренний коридор.

Если вы на улице – найдите ближайшее укрытие или лягте на землю, прикройте голову руками. Если вы в автомобиле – остановитесь, выйдите и найдите укрытие. Если это невозможно – ложитесь на пол автомобиля и защитите голову руками,

– добавили в Посольстве.

После окончания сирены рекомендуется оставаться в укрытии не менее 10 минут.

В то же время граждан призывают не приближаться к обломкам ракет или подозрительных предметов, а вместо этого сообщать о них полицию или силы безопасности.

В целом Посольство Украины в Государстве Израиль рекомендует гражданам:

быть внимательными к окружению;

загрузить приложение Home Front Command (Пикуд ха-Орев) или Red Alert – для получения уведомлений в реальном времени;

избегать демонстраций, больших скоплений людей и мест с повышенным присутствием полиции;

следить за местными СМИ и выполнять инструкции местных властей;

минимизировать передвижения и поездки по дорогам.

В связи с обострением ситуации с безопасностью воздушное пространство Израиля было закрыто для взлетов и посадок до дальнейшего уведомления.

Целью закрытия является предотвращение и минимизация рисков для пассажиров и воздушных судов, в связи с возможной угрозой ракетных ударов",

– уточнили в Посольстве Украины.

Пассажирам, которые должны были вылетать из аэропорта Бен-Гурион, советуют оставаться дома и не приезжать в аэропорт.

Отмечается, что информация об открытии воздушного пространства будет обнародована в СМИ минимум за шесть часов до возобновления полетов.