Іран нібито міг запустити по Ізраїлю ракету нового покоління дальністю до 2500 кілометрів, – ЗМІ

ЗМІ припускають, що увечері 18 червня Іран міг запустити по Ізраїлю балістику середньої дальності. Ймовірно, це могла бути ракета "Хоррамшахр-4", також відома як "Хейбар", або ж ракета "Седжил".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канали, які публікують фото та відео, на яких видно незвичні сліди у небі після запуску балістики.

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Іран атакував Ізраїль балістикою середньої дальності

За попередньою інформацією, балістика була збита у повітрі. Щоправда, наразі немає офіційної інформації від Ізраїлю щодо цього.

Іран запустив балістику по Ізраїлю: дивіться відео

"Хейбар" – це ракета нового покоління. Заявлено, що вона може вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів і нести боєголовку вагою 1500 кілограмів. Про її запуск пише Clash Report.

Згодом Корпус вартових Ісламської революції заявив, що запускав балістику "Седжил". Це важка двоступенева ракета великої дальності. Її дальність була доведена до 2500 кілометрів.