Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канали, які публікують фото та відео, на яких видно незвичні сліди у небі після запуску балістики.

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За попередньою інформацією, всі ракети були збиті у повітрі. Щоправда, наразі немає офіційної інформації від Ізраїлю щодо цього.

"Хейбар" – це ракета нового покоління. Заявлено, що вона може вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів і нести боєголовку вагою 1500 кілограмів.

А щодо ракети "Седжил", то її дальність була доведена до 2500 кілометрів.