Посольство США в Ізраїлі зазнало пошкоджень внаслідок ракетних ударів Ірану

Посольство США в Тель-Авіві зазнало пошкоджень внаслідок ударів іранських ракет. Воно залишиться закритим 16 червня.

Ніхто з працівників посольства не постраждав. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на посла США в Ізраїлі Майка Хакабі.

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Посольство США в Ізраїлі постраждало від іранських обстрілів

Посольство США в Ізраїлі, що розташоване у столиці Тель-Авіві зазначало незначних пошкоджень від ударів іранських ракет поблизу будівлі. Ніхто з дипломатичних представників і працівників посольства не постраждав.

Посол США в Ізраїлі Майк Хакабі повідомив, що на сьогодні, 16 червня, США закривають своє посольство та консульство в Ізраїлі через ракетну небезпеку з боку Ірану.

Нагадаємо, Іран вночі 16 червня завдав ракетного удару по Ізраїлю, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівки, електростанцію та НПЗ. The Times of Israel пише, що через атаку загалом госпіталізували 74 особи, ще 3 людини загинули. Крім того, згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок удару дві багатоповерхівки були пошкоджені.

Також іранські удари пошкодили місцеву електромережу в центральному Ізраїлі. Ізраїльська електрична корпорація повідомляє, що бригади працюють, щоб нейтралізувати загрози, зокрема ризик ураження електричним струмом.