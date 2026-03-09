В Ірані присягнули на вірність новому лідеру

Військова та політична верхівка Ірану присягнули на вірність новому лідеру країни, сину вбитого Алі Хаменеї – Моджтабі Хаменеї. Президент США обурився таким рішенням і назвав нового главу "легковажною фігурою".

Таким рішенням Іран намагається показати світові, що лише їхній народ може визначати подальшу долю держави. Про це повідомили в Al Jazeera.

Дивіться також Ізраїль закликає народ Ірану "звільнитися від ярма тиранії" та скинути чинний режим

Як Іранці підтримали нового главу держави?

Після смерті Алі Хаменеї Іран обрав нового главу держави – сина Алі Моджтабу. Майже кожен безпековий та політичний орган одразу підтримали новообраного лідера.

Повну підтримку Моджтабі висловили президент, спікер парламенту, КВІР, збройні сили, рада Нацбезпеки та Міноборони.

Це ще один сигнал єдності від Ірану, особливо до держав, які атакують країну, що їхня надія на негайний розпад не справдиться. Країна єдина, і наступництво тепер гарантоване,

– заявили у виданні.

Щоб не ставити під загрозу безпеку нового лідера, він досі не виступав перед публікою. Мешканці країни чекають, щоб побачити його обличчя, почути голос та звернення до нації.

Як інші країни реагують на ситуацію в Ірані?