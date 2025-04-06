Іран привів армію у бойову готовність на тлі погроз Трампа бомбардувати країну

Іран не погоджується на прямі перемовини зі США щодо згортання своєї ядерної програми. Також верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї привів свої збройні сили у підвищену бойову готовність, заявляючи про загрозу атаки з боку Штатів.

Окрім того, Іран попередив своїх країн-сусідів, на території яких розташовані американські бази, що вони можуть опинитися на лінії вогню у випадку залучення до бомбардування іранської території. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Іран вимагає продовжувати непрямі перемовини через Оман

Відомо, що Іран відхилив вимогу Трампа щодо прямих переговорів про згортання ядерної програми. Але країна не проти продовжувати непрямі перемовини через Оман.

Непрямі переговори дають шанс оцінити серйозність Вашингтона щодо політичного вирішення проблеми з Іраном,

– сказав один іранський чиновник.

Він зауважує, що цей шлях може бути "кам'янистим", але перемовини можуть розпочатися уже найближчим часом.

Водночас Іран сповістив Ірак, Кувейт, ОАЕ, Катар, Туреччину та Бахрейн, що підтримка нападу США на Іран, зокрема й використання їхнього повітряного простору або території, буде розцінюватися як акт ворожості.

Це може стати причиною "серйозних наслідків" для зазначених країн, заявив чиновник, наголосивши на приведенні іранської армії у стан бойової готовності.

Наразі на ці попередження відреагували у Туреччині та Кувейті. Так, турецька сторона каже, що нічого не знає про них, а кувейтська запевняє, що не погодиться на будь-які агресивні дії проти інших країн зі своєї території.

Натомість Тегеран намагається заручитися підтримкою Москви. У Росії уже засудили заяви Трампа про бомбардування Ірану.