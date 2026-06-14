США та Іран готуються до підписання угоди: в Ізраїлі вважають, що Трамп їх підставив

США та Іран можуть найближчим часом підписати меморандум про взаєморозуміння, який стане основою для подальших переговорів щодо іранської ядерної програми та продовження режиму припинення вогню. Водночас майбутня угода викликає серйозне занепокоєння в Ізраїлі, де вважають, що документ не враховує їхніх ключових безпекових інтересів.

Про це пише ізраїльське видання Ynet.

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Як в Ізраїлі реагують на наміри США підписати угоду з Іраном?

Ізраїльські журналісти зазначають, що посадовці країни негативно оцінюють майбутню домовленість між Вашингтоном і Тегераном. Один із чиновників заявив, що Ізраїль фактично не має можливості впливати на зміст документа.

Його голос (Тель-Авіва – 24 Канал) не чути. Це погана угода. Ніхто цим не задоволений. Усі розуміють, що це погано для нас і завдає шкоди інтересам Ізраїлю,

– сказав співрозмовник.

Інший чиновник висловився ще різкіше, заявивши: "Трамп нас підставив".

В Ізраїлі звертають увагу, що рамкова угода не містить положень щодо ракетної програми Ірану, не передбачає ліквідації мережі союзних Тегерану угруповань у регіоні та не зачіпає питання зміни режиму. Також там побоюються, що домовленості щодо ядерної програми можуть виявитися недостатніми для унеможливлення відновлення Іраном робіт зі створення ядерної зброї в майбутньому.

Окреме занепокоєння викликає можливе послаблення економічних обмежень проти Ірану. Ізраїльські чиновники вважають, що додаткові доходи від експорту нафти можуть бути спрямовані на розвиток військових програм та підтримку союзних угруповань на Близькому Сході.

Один зі співрозмовників також висловив сумнів щодо перспектив самої угоди.

У всякому разі, такий настрій у нашому регіоні, і тому угоду – принаймні в короткостроковій перспективі – вважатимуть провалом. Я, як і раніше, скептично ставлюся як до підписання угоди, так і до її довговічності,

– зазначив він.

У якому форматі Вашингтон та Тегеран можуть підписати угоду?

За інформацією американського видання Axios, у неділю, 14 червня, США та Іран разом із посередниками з Пакистану і Катару планують провести віртуальну зустріч. Очікується, що сторони підпишуть меморандум про взаєморозуміння в електронному форматі.

За даними джерел, такий формат обрали через логістичні причини. Зокрема, американську переговорну групу очолює віцепрезидент США Джей Ді Венс, а президент Дональд Трамп уже в понеділок має вирушити на саміт G7.

Над документом сторони працювали близько трьох місяців. Очікується, що меморандум продовжить режим припинення вогню на 60 днів, відкриє Ормузьку протоку та стане стартом для подальших переговорів щодо ядерної програми Ірану. Також документ має сприяти завершенню війни та стабілізації енергетичних ринків.

Втім, у Тегерані поки не підтверджують підписання угоди саме 14 червня. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї закликав не поспішати з висновками щодо конкретної дати.

"Нам доведеться почекати та побачити точну дату підписання меморандуму про взаєморозуміння, хоча це буде не завтра", – процитували Багаї державні ЗМІ.

Водночас він не виключив, що домовленість може бути укладена вже найближчими днями.

Не можна виключати можливості того, що це станеться найближчими днями. Однак, через вагання іншої сторони, ми повинні бути обережними, роблячи будь-які коментарі щодо цього процесу,

– заявив речник МЗС Ірану.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявляв, що мирну угоду між США та Іраном можуть підписати вже 14 червня.

Президент США Дональд Трамп, своєю чергою, заявив, що Іран у межах нової угоди повністю відмовиться від розроблення ядерної зброї, хоча були розмови, що це питання розв'яжуть під час підготовки фінальної угоди. Очільник Білого дому також сказав, що угоду можуть підписати 14 червня.