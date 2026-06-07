Іран уперше з квітня випустив ракети по Ізраїлю: у Тель-Авіві готують відповідь

Іран уперше після квітневого припинення вогню випустив ракети по території Ізраїлю. У кількох районах країни пролунали сирени повітряної тривоги, а влада оголосила про закриття шкіл на наступний день.

В Ізраїлі вже заявили про підготовку відповіді. Про це пише Clash Report. Дивіться також Ізраїль завдав удару по Лівану вперше після перемир'я: ціллю стала інфраструктура "Хезболли" Що відомо про атаку? Увечері 7 червня Іран здійснив ракетну атаку на Ізраїль. Це стало першим прямим ракетним ударом Тегерана по ізраїльській території після досягнення крихкого перемир'я між сторонами у квітні 2026 року.