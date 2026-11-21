Бахрейн заявив про удар Ірану по цивільному промисловому об'єкту, на якому спалахнула пожежа. Тегеран стверджує, що атакував американські військові бази.

Про це пише Reuters.

Що відомо про атаку Ірану на Бахрейн?

Міністерство внутрішніх справ Бахрейну у соцмережі "Х"повідомило, що іранці атакували цивільний промисловий об'єкт, внаслідок чого там виникла пожежа.

Відомство не уточнило, де розташований об'єкт і що саме він виробляє. Там працюють підрозділи цивільної оборони, які намагаються загасити пожежу.

За даними міністерства, внаслідок удару є матеріальні збитки, але постраждалих немає.

Тим часом КВІР заявив, що ціллю атаки були дві американські військові бази Шейх Іса та Ель-Джуфайр.

Пожежа у Бахрейні після атаки: дивіться відео

Нагадаємо, що у Бахрейні розташований П'ятий флот Військово-морських сил США.

Влада країни заявляє, що протягом останнього тижня відбила кілька повітряних атак Ірану.

Що цьому передувало?

15 листопада Іран атакував американську військову базу в Бахрейні. Корпус вартових Ісламської революції заявив, що запустив шість безпілотників у напрямку вертолітної бази Ріффа.

Попри нову атаку, Іран заявив, що готовий до переговорів про припинення війни зі США.

За словами глави парламенту країни Мохаммада Багер Галібафа, війна може завершитися, якщо США погодяться на умови Ірану. Водночас Тегеран не хоче залишатися в ситуації, коли немає ані війни, ані миру.

Галібаф також пригрозив, що в разі нових американських ударів Іран сам вирішуватиме, де відбуватимуться бойові дії.

Серед головних суперечностей між країнами – ядерна програма Ірану та контроль над судноплавством в Ормузькій протоці.