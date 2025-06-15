"Спершу помста": Іран назвав умову для повернення за стіл переговорів, – Reuters

Дональд Трамп хоче укласти з Іраном нову угоду щодо запобігання розробці атомної зброї. Між американською та іранською сторонами було проведено кілька зустрічей із цього питання. На тлі ізраїльської операції Тегеран зупинив переговорний процес.

Так, на 15 червня в Омані був запланований шостий раунд переговорів щодо ядерної зброї, однак Іран скасував його через атаку Ізраїля, передає 24 Канал.

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Іран висуває умову для відновлення переговорів

Як пише Reuters, Іран повідомив посередникам із Катару та Оману, що не має наміру вести переговори про припинення вогню, доки зазнає ізраїльських атак.

Іранці заявили катарським та оманським посередникам, що перейдуть до серйозних переговорів лише після того, як завершать свою відповідь на ізраїльські превентивні удари.

Варто визнати, що до початку ізраїльської операції "Нація левів" 13 червня переговори США та Ірану не мали результатів. Так, 9 червня Дональд Трамп повідомив, що Тегеран не погодився на одну з ключових вимог США в межах запропонованої угоди щодо іранської ядерної програми, а саме на призупинення збагачення урану.

Також слід зазначити, що однією із головних причин нападу Ізраїлю на Іран стало наближення останнього до отримання власної ядерної зброї.