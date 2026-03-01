Іран запустив 2 ракети у бік Кіпру

Після початку військової операції проти Ірану та вбивства аятоли Алі Хаменеї ситуація на Близькому Сході різко загострилася. Країна завдала ударів по низці держав. Ракети полетіли й у бік Кіпру.

Про це поінформував міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Що відомо про удар Ірану по Кіпру?

Іран випустив дві балістичні ракети в напрямку Кіпру, де розташовані важливі британські військові бази.

За його Джона Гіллі, наразі невідомо, чи були ці ракети спрямовані саме на об'єкти Сполученого Королівства на острові, чи це частина ширшої іранської відповіді в регіоні.

Інформація про точне місце падіння чи перехоплення ракет наразі уточнюється.

Очільник Міноборони Великої Британії також повідомив, що приблизно 300 британських військовослужбовців перебували неподалік від об'єктів, які стали мішенями в Бахрейні.

У інтерв'ю Тревору Філліпсу на Sky News пан Гілі наголосив, що найбільше занепокоєння викликають можливі наслідки ударів по Ірану та ризик ширшої ескалації на Близькому Сході.

Міністр нагадав про 20 терористичних змови на вулицях Великої Британії, організовані Іраном, про загибель десятків тисяч іранських громадян від рук режиму та про постачання Іраном 50 тисяч дронів Росії для ударів по Україні.

Це режим, який переслідує інші країни та ніколи не повинен отримати ядерну зброю,

– висловився Гіллі про владу аятол в Ірані.