Відео з місця події опублікував Clash Report.

Що відомо про падіння ракети на місцевих мешканців?

У мережі з’явилися відео, як перехоплені ракети падають на житлові райони – очевидці стверджують, що уламки впали серед людей. Наразі невідомо, чи є загиблі та постраждалі.

Падіння іранської ракети у натовп. Дивіться відео: Clash Report

Інцидент стався на тлі масштабної ескалації на Близькому Сході після того, як США та Ізраїль 28 лютого завдали ударів по Ірану.

Катарська влада засудила атаку іранських ракет, назвавши це "флагрантним порушенням суверенітету" та підтвердили право на пропорційну відповідь відповідно до міжнародного права.

Крім того, інші держави регіону також фіксують перехоплення ракети та повітряні тривоги – наприклад, в Об’єднаних Арабських Еміратах уламки збитих ракет спричинили загибель щонайменше однієї цивільної особи в Абу-Дабі. Авіапростір у регіоні частково закритий, а декілька авіакомпаній скасували рейси через загрозу.

Конфлікт США, Ірану та Ізраїлю: суть ескалації