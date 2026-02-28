Відео з місця події опублікував Clash Report.
Дивіться також Вдався до своєї тактики: яких цілей намагається досягти Трамп, атакуючи Іран
Що відомо про падіння ракети на місцевих мешканців?
У мережі з’явилися відео, як перехоплені ракети падають на житлові райони – очевидці стверджують, що уламки впали серед людей. Наразі невідомо, чи є загиблі та постраждалі.
Падіння іранської ракети у натовп. Дивіться відео: Clash Report
Інцидент стався на тлі масштабної ескалації на Близькому Сході після того, як США та Ізраїль 28 лютого завдали ударів по Ірану.
Катарська влада засудила атаку іранських ракет, назвавши це "флагрантним порушенням суверенітету" та підтвердили право на пропорційну відповідь відповідно до міжнародного права.
Крім того, інші держави регіону також фіксують перехоплення ракети та повітряні тривоги – наприклад, в Об’єднаних Арабських Еміратах уламки збитих ракет спричинили загибель щонайменше однієї цивільної особи в Абу-Дабі. Авіапростір у регіоні частково закритий, а декілька авіакомпаній скасували рейси через загрозу.
Конфлікт США, Ірану та Ізраїлю: суть ескалації
28 лютого 2026 року США та Ізраїль почали спільну військову операцію проти Ірану, завдяки чому були завдані удари по кількох містах і військових об’єктах країни. Ізраїльські збройні сили підтвердили, що операція мала на меті знищення військової інфраструктури Ірану та усунення того, що вони вважають "існуючою загрозою".
Іран відплатив масованими запусками балістичних та інших ракет по союзних об’єктах США і територіях Ізраїлю, а також по військових базах у країнах Перської затоки. Країни Перської затоки, включно з Катаром, Кувейтом, Бахрейном та Об’єднаними Арабськими Еміратами, зафіксували ракетні тривоги та перехоплення снарядів, причому уламки падали на житлові райони.
Ескалація стала однією з найсерйозніших за останній час, і вона викликала занепокоєння міжнародної спільноти щодо можливого розширення конфлікту.