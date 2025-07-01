Ізраїль атакував будівлю Міністерства оборони Сирії та Президентський палац

У середу, 16 липня, Ізраїль завдав удару по Сирії. Під атакою опинились Мініоборони та Президентський палац.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Al Jazeera.

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Що відомо про удар по Сирії?

Ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах сирійської влади в Дамаску. Серед цілей – будівля Міністерства оборони та Президентський палац.

Ізраїльська атака на Дамаск: дивіться відео

За повідомленням телеканалу, який вів пряму трансляцію з місця події, будівлю міністерства вразили три або чотири ракети. Унаслідок цього над районом здійнялися великі хмари сірого диму. Удари призвели до масштабної задимленості в Дамаску.

Момент влучання у Дамаску: дивіться відео

Із самої будівлі продовжували вириватися густі стовпи диму, які огорнули прилеглу територію та поширилися на значну частину району.

Крім того, за даними арабських ЗМІ, ізраїльські ракети продовжили атакувати Сирію. Так, вони вразили позиції сирійської армії в місті Ас-Сувейда, розташованому на півдні країни.

Видання, з посиланням на оцінки військових, пише, що удари можуть продовжуватися ще кілька днів. Також вони можуть набувати більшої інтенсивності як і попереджав міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант.