Ізраїль завдав удару по Ірану: що відомо на цей момент

Іранські території, зокрема Тегеран, зазнали повітряної атаки з боку армії Ізраїля уночі 13 червня. Про це повідомили низка ізраїльських, іранських та американських ЗМІ.

Також є сигнали про те, що Іран може завдати удару у відповідь. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Конфлікт Ізраїлю та Ірану 13 червня: що сталося

Ізраїль о 03:00 запровадив "негайні зміни" у країні.

Всі райони перевели з режиму "повної активності" на режим "необхідної активності".

Запроваджено заборону на освітню діяльність, зібрання та роботу, за винятком необхідних секторів.

Ізраїль розпочав превентивний удар по Ірану, пишуть місцеві ЗМІ із посиланням на заяву міністра оборони.

Людей попередили, що Ізраїль може зазнати потужної ракетної атаки зі сходу.