В Ізраїлі заявили, що більшість керівництва ВПС Ірану загинули в бункері

У п'ятницю, 13 червня, Ізраїль завдав низки ударів по Ірану та оголосив про початок масштабної військової операції. В Ізраїлі стверджують, що більшість керівництва ВПС Ірану загинуло в бункері.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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В Ізраїлі прокоментували результати удару

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що внаслідок нічних атак було ліквідовано більшість керівництва військово-повітряних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

За словами Каца, вони загинули під час засідання в підземній штаб-квартирі.

В армії Ізраїлю також заявили про ліквідацію Тахер-Пора – командувача безпілотних сил КВІР та Дауда Шихіана – командувача протиповітряної оборони КВІР.

Тим часом в пресслужбі аятоли Алі Хаменеї, верховного лідера Ірану, повідомили про загибель "кількох командирів і науковців" внаслідок ізраїльських атак 13 червня.

Нагадаємо, після нічної атаки Корпус вартових ісламської революції заявив про помсту за загибель генерала Хоссейна Саламі. В Ірані також підняли червоний прапор, що символізує початок розплати з Ізраїлем. За даними місцевих ЗМІ, влада Ірану вважає, що останні дії Ізраїлю можуть означати початок краху його державності.

На тлі загострення безпекової ситуації українцям в Ізраїлі надали інструкції на випадок військових атак, зокрема рекомендації щодо укриттів і поведінки під час повітряної тривоги.