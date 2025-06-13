Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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В Израиле прокомментировали результаты удара

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что в результате ночных атак было ликвидировано большинство руководства военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По словам Каца, они погибли во время заседания в подземной штаб-квартире.

В армии Израиля также заявили о ликвидации Тахер-Пора – командующего беспилотных сил КСИР и Дауда Шихиана – командующего противовоздушной обороны КСИР.

Между тем в пресс-службе аятоллы Али Хаменеи, верховного лидера Ирана, сообщили о гибели "нескольких командиров и ученых" в результате израильских атак 13 июня.

Напомним, после ночной атаки Корпус стражей исламской революции заявил о мести за гибель генерала Хоссейна Салами. В Иране также подняли красный флаг, символизирующий начало расплаты с Израилем. По данным местных СМИ, власти Ирана считают, что последние действия Израиля могут означать начало краха его государственности.

На фоне обострения ситуации с безопасностью украинцам в Израиле предоставили инструкции на случай военных атак, в частности рекомендации по укрытиям и поведению во время воздушной тревоги.